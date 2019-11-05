وزير الدفاع الإيطالي: قررنا فتح حوار مع ليبيا بشأن خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين

ليبيا – أعلنت إيطاليا على لسان وزير دفاعها لورينزو غويريني الشروع بسلسلة لقاءات مع ليبيا بشأن خفر السواحل ومراكز ايواء المهاجرين.

الوزير غويريني وفي تصريحات لنشرة أخبار قناة التلفزة الأولى “راي1” أمس الاثنين حول الإتفاقية مع ليبيا ووفقاً لما أوردته وكالة “آكي”الإيطالية،قال :”لقد قررنا فتح لقاء حوار مع ليبيا لأنه لا يمكننا إجراء تغييرات من جانب واحد لتعديل مذكرة التفاهم بما يخص جانبين محددين”.

وأشار وزير الدفاع الى أن التعديل الأول يتعلق بعمل خفر السواحل والثاني يخص موضوع مراكز الايواء،مضيفاً:”نريد أن تكون هناك الرقابة دولية فيها لضمان ظروف إنسانية ملائمة لإقامة المهاجرين”.

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