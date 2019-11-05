تطورات طرابلس تجمع سلامة وباشاغا ومعيتيق

شهد مقر وزارة الداخلية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بين وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

وقالت “داخلية الوفاق” في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن اللقاء استعراض مستجدات الحرب الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

كما التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الثلاثاء، سلامة وويليامز، وبحثوا آخر تطورات الوضع السياسي في ظل الاشتباكات المسلحة الدائرة بضواحي طرابلس منذ 7 أشهر، ودور الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة واستيعاب الحالات الإنسانية للنازحين.

ووفق بيان لإدارة التواصل، فقد استعرض الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة افتتاح المطارات المغلقة لضمان سلامة النقل الجوي في المستقبل.

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