مالية الوفاق: المرتبات تثقل كاهل الميزانية..وعلى الأكاديميين اقتراح جدول مرتبات موحد

ليبيا – التقى وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري خلال اليومين الماضيين اللجنة المكلفة من قبل رئيس المجلس الرئاسي للتواصل مع الوزارة لوضع تصور وحلول لمطالبات نقابتي أعضاء هيئة التدريس وموظفي مؤسسات التعليم العالي ومناقشة المقترحات القابلة للتطبيق.

بومطاري قام وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عرض الوضع المالي للدولة الليبية الحالي وتنامي بند المرتبات الذي أصبح يثقل كاهل الميزانية العامة علي حساب برامج التنمية وبان الدولة الليبية تسجل من أعلى معدلات الإستخدام العالمية.

ووجه وزير المالية دعوة للجنة والأكاديميين بالجامعات الليبية للمساهمة والمشاركة الفعالة للوصول إلى مقترح جدول مرتبات موحد يحقق العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام لبند المرتبات مع مراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤليات ومعدلات الأداء.

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