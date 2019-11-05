تفاصيل الوضع الميداني بمحاور طرابلس

تشهد أغلب محاور القتال الدائر بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق جنوب طرابلس، هدوءا حذرا مع اشتباكات متقطعة بين الفينة والأخرى يتخللها قصف مدفعي.

وأفاد مصدر لقناة “218” بتجدد القصف المدفعي المتقطع بمحور العزيزية والساعدية، الثلاثاء، قبل أن يسود الهدوء الحذر، وفيما يحافظ الجيش الوطني على كامل تمركزاته بمنطقة أولاد تليس، ما تزال وسط مدينة العزيزية تحت سيطرة قوات الوفاق.

وقال المصدر إن الهدوء الحذر يسيطر على المشهد في الطويشة مع بعض الاشتباكات المتقطعة من حين إلى آخر، ولا زالت قوات الجيش الوطني تسيطر على كامل المنطقة.

ودارت مناوشات بسيطة بمنطقة جامع الثوغار، في حين تواصل قوات الوفاق سيطرتها على تقاطع الأربعة شوارع وجامع الثوغار وكوبري الزهراء، بينما تسيطر قوات الجيش على كامل منطقة العمائم وأجزاء من منطقة الرملة.

وتأتي هذه التطورات بوقت يسود فيه الاستياء الكبير بين أهالي بلدية العزيزية التي تضم محلة والساعدية ومحلة اولاد تليس ومحلة الهيرة والعزيزية المركز، بسبب طول فترة النزوح التي فاقت 7 أشهر، وتخريب وسرقة منازلهم وممتلكاتهم.

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