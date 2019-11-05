تحت شعار “معا نصنع الحياة”، نظم جهاز الشرطة الزراعية بصرمان بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بالمدينة، حملة تطوعية استهدفت تنظيف متنزه صرمان الوطني والطريق المؤدي إليه.

وتأتي هذه الحملة التي شارك فيها منتسبو الجهاز ومتطوعو الهلال الأحمر، في إطار الاهتمام بالمتنزه الوطني، الذي يعتبر المتنفس الوحيد في فصلي الشتاء والربيع لأهالي المدينة والمدن المجاورة.

ويسعى جهاز الشرطة الزراعية بإمكانياته المحدودة هذا العام، إلى تنظيم وتهيئة المتنزه ليكون بالمظهر اللائق لكافة المترددين من العائلات والشباب، خاصة في ظل عدم الاهتمام به من قبل الجهات المختصة، كالمجلس البلدي وشركة الخدمات العامة وغيرها من الأجهزة.

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