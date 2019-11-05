مجلس الدولة: على حكومة الوفاق تسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي ودحر العدوان

ليبيا – ناقش مجلس الدولة الإستشاري في جلسته السادسة والأربعين آخر التطورات السياسية والعسكرية في ظل استمرار التدخل الأجنبي العسكري المباشر واستمرار انتهاج القوات المعتدية سياسية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية العامة والخاصة.
المجلس حث في بيان صادر عنه وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له، حكومة الوفاق على تسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي ودحر ماوصفه بـ”العدوان” وتوفير كل ما يلزم لذلك مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صده.
وطالب الوفاق بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.
ونوّه إلى أهمية الترحيب بأي مبادرة تؤكد على صد”العدوان” ودحره وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون.
كما دعا المجلس حكومة الوفاق إلى مقاطعة ومقاضاة الدول التي قال بأنها تدعم الحرب على الشرعية والمتورطة بشكل مباشر في ما وصفه بـ “العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).
وإختتم المجلس بيانه بدعوة مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تداول “العملة المزورة” حمايةً للاقتصاد الوطني.
أضف تعليقـك