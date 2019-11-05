الثني يناقش مع عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي رؤية الحكومة المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الاثنين عضو الحزب الجمهوري الأمريكي وخبير العلاقات الليبية الأمريكية عمر التربي بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أهمية العلاقات الليبية الأمريكية وسبل تطويرها بالإضافة إلى التركيز على دور الحكومة خلال الأزمة الراهنة ورؤيتها لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات وأهمية إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يتماشى مع النظم الإدارية الحديثة.

ومن جهته،أثنى الثني على دور عمر التربي في إيصال الحقيقة للمؤسسة الأمريكية وعلى وجه الخصوص الكونغرس الأمريكي لدحض ادعاءات ما تسمى بحكومة الوفاق “غير دستورية”حول الوضع في طرابلس وايضاحه حقيقة الحرب التي تخوضها القوات المسلحة ضد الميليشيات المسلحة و التي عاثت فسادا في العاصمة وليبيا ككل.

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