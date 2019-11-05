مدارس الجفرة تستلم 70 بالمائة من الكتاب المدرسي‎

قال مدير مكتب مصلحة المرافق التعليمية ببلدية الجفرة رمزي عبدالنور ان مدارس مدن بلدية الجفرة وعددها 53 مؤسسة تعليم اساسي ومتوسط استلمت الكتاب المدرسي بنسبة سبعين في المائة ، مشيرا الى ان الثلاثين في المائة المتبقية سيتم وصولها الاسبوع القادم بسبب اشكاليات غير مقصودة ..

واوضح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية بان نسبة المقاعد المدرسية والسبورات متوفرة بنسبة ثمانين في المائة والعجز الحاصل يتم اصلاح وترميم القديم منها لسد الاحتياجات كذلك توفر الخطاط وتم تسليمه لمكاتب الخدمات التعليمية لتوزيعه على المدارس .

وبخصوص المعامل المدرسية قال منذ العام 2011 لم نستلم أي شئ يذكر سوى الحاسوب او المواد المعملية للكيمياء والمواد الاخرى وبالنسبة للاثاث المدرسي يتم توريد بين 25 في المائة و 15 في المائة وهي لاتكفي لتغطية احتياجات المدارس .

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