المسماري: الميليشيات لا تملك القدرة لمنع القوات المسلحة من دخول العاصمة طرابلس

ليبيا – عرض المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري نتائج استهداف سلاح الجو أهدافاً في مصراتة وفي قاعدة معيتيقة بغارات جوية دقيقة جداً.

المسماري بيّن في مؤتمر صحفي استثنائي أمس الإثنين من بنغازي أن الجيش قام برصد طائرة شحن عسكرية تحمل ذخائر للمليشيات وطائرة مسيرة وتم تدمير الذخائر والطائرة المسيرة وهي تركية الصنع وكذلك الدشم العسكرية في قاعدة معيتيقة.

ونفذ سلاح الجو بحسب المسماري ضربات على معسكر سعداوي في منطقة تاجوراء ومنطقة أبوشيبة والمحمية جنوب صرمان بالإضافة لضربات أخرى بمحاور العاصمة في صلاح الدين والعزيزية وغيرها لمنع المليشيات من المناورة ونقل القوات من قطاع لقطاع

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن القوات البرية تقوم بمعركة قوية مستغلة الكفاءة العسكرية مسببة خسائر كبيرة جداً للمليشيات، كاشفاً عن أن ضربات سلاح الجو مستمرة على مدار الساعة وقد دخلت منطقة العسة لمنطقة العمليات العسكرية غرب قاعدة “الوطية” بعد قصف الجيش للمليشيات فيها.

كما لفت إلى أن طائرات سلاح الجو تقوم بدوريات استطلاع قد تتحول إلى اشتباك واستهداف في أي لحظة في حالة وجود أي تهديد بالتعاون مع الاستطلاع الأرضي، منوهاً أن التحدي الحقيقي أمام القوات المسلحة هو المحافظة على أرواح المواطنين والمؤسسات العامة.

ونفى تحقيق المليشيات أي قدرة على منع الجيش من دخول طرابلس، قائلاً: “نسير نحو المرحلة النهائية من المعركة العسكرية، وكل الطائرات عادت بسلام إلى قواعدها”.

وتابع أن غرفة عمليات المنطقة الغربية أصدرت بلاغاً لسكان منطقة طرابلس وضواحيها تهيب بالمواطنين بعدم التحرك في مناطق الاشتباكات، مطالباً المواطنين الليبيين بالتعاون مع القوات المسلحة ونقاط التفتيش وإظهار بطاقات الهوية.

المسماري أوضح أن هذا البلاغ جزء تنسيقي لتحرك المواطنين مع تحركات القوات المسلحة للمحافظة على أرواحهم وتنفيذ الواجبات القتالية دون عوائق أو خسائر في الأرواح.

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