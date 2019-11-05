امغيب: المبادرات وجلسات الحوار تهدف لإطالة أمد الأزمة

انتقد عضو مجلس النواب سعيد امغيب المؤتمرات وجلسات الحوار التي تعقد بشأن ليبيا مؤكدا أنها تهدف لإطالة أمد الأزمة في البلاد.

وقال امغيب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” “أجتماعات عُقدت وتعقد الآن والكثير من الدعوات لعقد مؤتمرات وندوات وجلسات حوار وجهت وتوجه الآن ومبادرات قدمت وأخرى تحبك وتعدل ايضاً الآن، تتزامن مع اقتراب حسم المعركة لصالح الجيش في العاصمة طرابلس” مضيفا “كل ذلك من أجل إطالة أمد الازمة وحتى يبقى هذا الورم الخبيث (تنظيم الاخوان المسلمين ومن تحالف معهم) في جسد الوطن إلى اطول وقت ممكن.

وتساءل امغيب “ما هو العمل الذي قدمه أو وعد بتقديمه تنظيم الإخوان المسلمين لهذه الدول والمنظمات الدولية التي وجهت ومازالت توجه كل هذه الدعوات؟”.

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