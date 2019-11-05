إعادة فتح شارع الكويت في بنغازي وضبط أجانب مقيمين بمبان عشوائية في الشارع

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه أعاد فتح شارع الكويت في بنغازي، بعد ما كان مغلقا لسنوات لحل المختنقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالمدينة، مشيرا إلى ضبط 60 أجنبيا كانوا «مقيمين بمبان عشوائية بالشارع».

وأوضح الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» أن عناصره قاموا بإعادة فتح شارع الكويت بمنطقة السرتي قرب مبنى القوة العاملة، لحل مختنقات الشارع العام وتسهيل حركة المواطنين، وأثناء افتتاح الشارع تبين أن هناك منازل تأوي أكثر من (100) أجنبي من الجنسيات الأجنبية تقع ضمن العشوائيات، التي تعيق عملية فتح الشارع بالمدينة تسهيلا لحركة السير في المدينة.

وأضاف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أنه «وبعد التدقيق والتحقق من أوراقهم الثبوتية وحالتهم الصحية تم الإفراج عن (40) شخصا، وإحالة البقية إلى جهات الاختصاص بتهم متعددة، منها هجرة غير شرعية وانتهاء مدة الإقامة وعدم توافر شهادات صحية وغيرها».

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