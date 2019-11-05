انعقاد اجتماع مديري مكاتب التعاون الدولي التابعة للحكومة المؤقتة

استضافت وزارة العمل والتأهيل، اليوم في مقرها بمدينة البيضاء، الاجتماع الدوري الخامس لمديري مكاتب التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة المؤقتة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في منشور له، أن هذا الاجتماع ينظم برعاية وإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أن وكيل عام وزارة العمل والتأهيل أثنى في كلمته خلال الاجتماع على المجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في سبيل إبراز دور الحكومة المؤقتة داخل المجتمع الدولي، كما رحب بكافة المشاركين في الاجتماع.

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