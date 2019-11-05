الجيش يوجه ضربات جوية في سرت وغريان

سرت-العنوان

وجهت مقاتلات سلاح الجو اليوم الثلاثاء عدة غارات في سرت وغريان تابعة للمجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن سلاح الجو قصف مساء اليوم معسكر الساعدي بمنطقة أبوهادي جنوبي سرت، مشيرًا إلى تدمير سيارتين كانتا تتمركزان قرب البوابة.

وأفاد المركز أن المعسكر تستخدمه المجموعات المسلحة لتخزين الأسلحة والذخائر.

وأضاف المركز، أن سلاح الجو استهدف كذلك بوابة غوط الريح جنوبي غريان والتي تستخدمها المجموعات المسلحة كنقطة تمركز لها.

في المقابل أعلنت “قوة حماية سرت” وهي إحدى المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق إن ثلاثة من عناصرها جرحوا جراء غارة جوية على أحد مواقعها في سرت.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، قد أكد يوم الإثنين، أن القوات المسلحة لن تتوانى عن استهداف أي أهداف أو تحركات مشبوهة تهدد أمن وسلامة ليبيا.

وأشار المسماري، إلى أن القوات المسلحة تقاتل من أجل اجتثاث المجموعات المسلحة والإرهابيين من ليبيا.

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