إغلاق مخبز بالهضبة يفتقر لأدنى الشروط الصحية

أقفل العاملون في وحدة الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي فرع طرابلس، بالشمع الأحمر مخبزا في منطقة الهضبة، اليوم الثلاثاء.

وقال جهاز الحرس البلدي في بيان إن إغلاق المخبز جاء لعدم وجود الترخيص، وغياب الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية، وغياب الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم الاهتمام بنظافة المعدات وارتداء الزي الخاص بالشغل، وعدم صيانة مبنى المخبز ووجود رطوبة على الأسقف وغياب أدنى الاشتراطات الصحية.

وأشار الجهاز إلى أن العاملين فيه قاموا على الفور بقفل المخبز بالشمع الأحمر وإحالة العمال إلى مختبر التحاليل للتأكد من خلوهم من الأمراض، فيما نشر الجهاز صورا بصفحته في “فيسبوك” تظهر سوء النظافة والإهمال بالمخبز.

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