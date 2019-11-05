سلاح الجو ينفذ ضربات جديدة استهدفت معسكرا في غريان وموقعا جنوب سرت

استهدف سلاح الجو مساء اليوم تجمعا للمجموعات المسلحة فيما يعرف بمعسكر أبو معاذ، بمدينة غريان، كما نفذ سلاح الجو ضربات أخرى استهدفت تمركزا لمسلحي الوفاق شرق قاعدة القرضابية، جنوب مدينة سرت.

من جهته قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة لن تتوانى عن استهداف أي مواقع تهدد أمن وسلامة ليبيا.

وأفاد المسماري، في مؤتمر صحفي أمس، بأن سلاح الجو دمر منظومة صواريخ داخل الكلية الجوية بمصراتة، كما نفذ غارات جوية مكثفة ودقيقة على عدة مواقع لمسلحي الوفاق في طرابلس وغيرها، وتمكن من تدمير طائرة مسيرة وذخائر كانت مخزنة في قاعدة معيتيقة، وذلك بعد رصد هبوط طائرة شحن في القاعدة يوم الأحد.

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