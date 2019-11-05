المنصوري يصل محاور عين زارة ووادي الربيع

وصل آمر محاور عين زارة ووادي الربيع، اللواء فوزي المنصوري، اليوم الثلاثاء، الى محاور القتال بالعاصمة طرابلس، قادما من قاعدة تمنهنت في الجنوب الليبي بعد إتمام مهام كلفته بها القيادة العامة للجيش الوطني.

وكان المنصوري وصل قبل يومين إلى قاعدة تمنهنت الجوية رفقة آمر المنطقة الجنوبية المكلف من القيادة العامة اللواء الأبعج، وكان في استقبالهما آمر منطقة سبها العسكرية وآمر منطقة اوباري غات اللواء توفيق الشريف، وآمر منطقة مرزق العسكرية اللواء ابوبكرالدرمون، وعدد من ضباط المنطقة العسكرية سبها.

وقال المنصوري في آخر تصريح له الشهر الماضي، إن الجيش سيطر على مناطق واسعة من محور خلة الفرجان، بعد معارك عنيفة مع قوات حكومة الوفاق.

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