جهاز مكافحة الظواهر السلبية ببنغازي يضبط أغذية مستوردة تالفة

كشف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، عن مصادرة أغذية مستوردة وسلع تموينية تالفة بسبب سوء التخزين، تباع للمواطنين بتاريخ صلاحية جديد.

وأوضح الجهاز أن عناصره قاموا بمداهمة مخازن لشركة استيراد مواد غذائية في منطقة بوهادي بمدينة بنغازي، ومصادرة كميات كبيرة من الأغذية المستوردة والمخزنة بطريقة غير صحية، مشيرا إلى أن هذه الكميات كانت في الطريق لتعبئتها وتوزيعها على المحال التجارية في المدينة لبيعها للمواطنين بتاريخ صلاحية جديد، كما أن الشركة قامت بانتهاك خصوصية التجارة بنشرها اسم شركة أخرى على منتجاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا