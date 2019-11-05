هون.. برنامج وطني لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

في إطار نشر الثقافة الريادية وبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة، انطلقت ببيت الثقافة بمدينة هون أعمال البرنامج الوطني لدعم وتشجيع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام متوالية بواقع خمس ساعات يوميا بين محاضرات وتوجيهات اقتصادية، فضلا عن إطلاع المبادرين ورواد الأعمال الشباب الذين يشاركون في هذا البرنامج على تجارب حقيقية ومشابهة بشكل كبير لأعمالهم الجديدة والتي تعتبر في طور التأسيس.

ويسعى البرنامج لتأسيس حاضنات ومراكز أعمال جديدة بالبلديات الأخرى وعلى مستوى الجامعات والمعاهد الليبية من أجل نشر ثقافة الريادة بالمجتمع، فيما يحتاج هذا النوع من البرامج الدعم اللازم خاصة في مراحلها الأولى من التأسيس والانطلاق.

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