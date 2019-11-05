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“المؤقتة” تتابع الاستعدادات لعام التدريب 2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع وزير العمل والتأهيل بالحكومة مسعود صوة للاطلاع على الخطة التدريبية الموضوعة من قبل الوزارة للعام المقبل.

وتم خلال الاجتماع الذي تم بمقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، استعراض استعدادات وزارة العمل للعام القادم، والخطة الموضوعة لذلك، وما أعدته من معايير وآليات وضوابط لتنفيذ الدورات الحرفية والمهنية للباحثين عن عمل، في سبيل الرفع من كفاءة الموظفين بقطاعات الدولة المختلفة.

يذكر أن مجلس وزراء الحكومة المؤقتة أعلن 2020 عاما للتدريب والتطوير في ليبيا، وذلك بناء على عرض قدمته وزارة العمل والتأهيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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