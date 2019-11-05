تشديد الرقابة يكشف “فضائع غذائية” في بنغازي

قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي بمداهمة مخازن شركة “دار الغذاء” لاستيراد المواد الغذائية الواقعة بمنطقة أبوهادي وتم إلقاء القبض على مدير الشركة بعد رصد وإتلاف 30 ألف كيس من السلع الغذائية الأساسية الفاسدة كانت معدة للبيع للمستهلكين بطريقة غير قانونية.

وأوضح الجهاز أن السلع التي كانت في طريقها للبيع والتوزيع على المحال التجارية وبتاريخ صلاحية جديد، كانت مخزنة بطريقة غير صحية داخل المخزن والمطابخ ودورات المياه، وقد تم مصادرة الأغذية الفاسدة وإغلاق الشركة ومخازنها، وإحالة كل أعضاء الإدارة والعاملين فيها إلى جهات الاختصاص علما أن الشركة قامت بانتهاك خصوصية التجارة بنشرها اسم شركة البركة على منتجاتها.

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