ضبط معمل للحلويات ومطعم مخالفة للمعايير الصحية ببنغازي

تمكن عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي، من ضبط معمل للحلويات ومطعم للوجبات الخفيفة، لوجود مخلفات وعدم الالتزام بالمعايير الصحية.

وقام عناصر مجموعة المعاون بالجهاز، بشن حملة تفتيش عن الحالات الصحية، ليتضح وقوع معمل الرحيق للحلويات، ومطعم “شاهين العبيدي” بمنطقة بوعطني، في مخلفات الجانب الصحي والإهمال في النظافة.

وقد تم ضبط عدد من العاملين بالمعمل والمطعم، لعدم وجود شهادات صحية وأوراق ثبوتية، ومبيتهم داخل المعمل، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

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