إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تعلن استكمال صيانة مركز الحدادة الصحي

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد، محمد أبوالنيران، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة استكملت أعمال الصيانة بمركز الحدادة الصحي الواقع شرق المدينة.

وأوضح أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن أعمال الصيانة استمرت منذ فترة وشملت صيانة كل المرافق مثل الأرضيات والأبواب والنوافد وشبكات التكييف وشبكات المياه والصرف الصحي.

وذكر أبوالنيران أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة إدارة الخدمات الصحية لصيانة وتأهيل المرافق والمراكز الصحية إلى مستشفيات قروية، منوها بأنه سيجري توفير كوادر طبية ومساعدة بعد تدريبهم للعمل بالمركز الصحي.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد أن المركز الصحي الحدادة سيدخل الخدمة بداية من الأسبوع المقبل، حسب الإمكانات الموجودة لدى المركز حاليا.

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