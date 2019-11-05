اجتماع بين مسؤولي عدل وصحة الوفاق لضمان الرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات العقابية

في إطار الاتفاق بين وزارتي الصحة والعدل بالحكومة المؤقتة عقد اليوم الثلاثاء اجتماع لضمان تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات العقابية.

وناقش الاجتماع كيفية وضع وتحديد المرافق الطبية للمستشفى والتي من ضمنها وحدة الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي التي تم تخصيص مكان إنشائها بما يتماشى مع التوصيف الفني للعلاقات الخدمية داخل المرفق الطبي .

شارك في الاجتماع كل من مدير إدارة الرعاية الصحية بالوزارة ،ومساعد رئيس جهاز الشرطة القضائية لشؤون المؤسسات ، و رئيس جهاز الشرطة القضائية فرع طرابلس ،ومدير مستشفى الجديدة،وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير العدل المفوض محمد لملوم، بشأن العمل على تنفيذ وانجاز مستشفى الجديدة ومرافقه الطبية .

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