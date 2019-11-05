المرج | حل لغز قضية ” جثة البئر ” وضبط الجناة

ليبيا – تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة من حل لغز جريمة قتل أُرتكبت في مدينة المرج قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي وأثارت لغطاً في هذه المدينة التي اعتادت منذ فترة على إنخفاض معدل الجريمة الجنائية لإستباب الوضع الأمني فيها إلى حد يوصف بالنموذجي .

وقد تلخصت فصول هذه الجريمة في قتل شخص ورميه داخل بئر ماء في مزرعة أخد المواطنين قبل أن تباشر الأجهزة الأمنية في المدينة التحقيق ويُقبض على الجاني ورفيقه بعيداً عن مسرح جريمته بمئات الكيلومترات وتحديداً في مدينة الكفرة أقصى جنوب شرق البلاد .

وفي مايلي نص المحضر والبيان الذي نشرته مديرية أمن المرج للرأي العام عبر مكتبها الإعلامي :

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إن التعاون والعمل بروح الفريق الواحد في سياق تطبيق القانون تكون ثمرته استباب الامن ومكافحة الجريمة بشتى اشكالها ومسمياتها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون ورد الحقوق والمظالم , حيث انه في مجريات هذه القضية تبين جلياً ان التواصل والتعاون بين الأجهزة الأمنية هو أساس العمل الأمني ، وقبل ان نقوم بسرد مجريات هذه القضية نتقدم بالشكر والتقدير الي كل من ساهم وشارك في كشف ملابسات هذه القضية بدايةً مركز شرطة المرج المدينة و قسم البحث الجنائي المرج والسيد مدير أمن المرج المكلف و السيد_مدير أمن الكفرة و رئيس قسم البحث الجنائي الكفرة والأجهزة الأمنية بمطار بنينا الدولي ومطار الكفرة المدني .

إن كل هذه الأسماء ساهمت في القبض علي متهم بقضية قتل مع سبق الإصرار والترصد ,تحية لحماة الوطن والعين الساهرة علي أمن المواطن بكافة ربوع الوطن .

ملابسات القضية

انه بتاريخ يوم الخميس الموافق 31.10.2019 بعد ورود معلومات الي رئيس وحدة التحري والقبض بمركز شرطة المرج بوجود بئر ماء في مزرعة المواطن (ع.م.م.ع) وتفوح منه رائحة كريهة وعليه تم إبلاغ رئيس وحدة تحقيق ورئيس مركز شرطة المرج والانتقال الي المكان , وهو موجود في خط مزارع (البحوث الزراعية).

وعند الوصول الي المزرعة تم تفتيش البئر وقد وجدت به جثة, عليه تم إخطار النيابة العامة وتم وصول رئيس مركز شرطة المرج المقدم /عبدالسلام محمود عمر والسيد رئيس النيابة العامة المرج الأستاذ / حمد الترهوني وتم فتح محضر جمع استدلال وبعد ان تم انتشال الجثة من البئر والتعرف عليها, تبين أنه شخص يدعى عبدالسلام تشادي الجنسية ووجدنا بها حبل مربوط بالعنق ومكبل اليدين وملفوف (ببطانية) ومربوطة بإحكام حيث تم عن طريق السيد وكيل النيابة العامة تسليم أوراق المحضر الي قسم البحث الجنائي حيث انه هو جهة الاختصاص.

وبعد ان تم انتقال قسم البحث الجنائي لمكان الجثة علي الفور قرر قسم البحث الجنائي استدعاء الطبيب الشرعي عن طريق النيابة العامة ,وباشر في الإطلاع عليها وأعد تقرير مفصل عنها وتبين في تقريره بأن المجني علية تعرض للضرب المبرح علي الرأس جهة الوجه ومن الخلف وهو مكبل اليدين والرجلين ,وبعد ذلك أمرت النيابة العامة بدفن جثة المجنى عليه كونها متحللة نظرا لطول المدة وهى بالتحديد (10) أيام .

باشر قسم البحث الجنائي في الاستدلال وقرر أولاً استدعاء صاحب المزرعة وبالسؤال عن اسم المجني قال بأنه يدعى عبدالسلام إبراهيم تشادي الجنسية وكان يعمل راعياً لديه في المزرعة وذكر بأن المجني عليه كان يريد المغادرة الي جهورية تشاد وقام بإعطائه مبلغ وقدره (3200) دينار وبقي في المزرعة من تاريخ 21-10-2019م حتي تاريخ 23-10-2019م .

قرر اعضاء قسم البحث الجنائي استدعاء شقيق صاحب المزرعة والذي ذكر بأن آخر مرة شاهد فيها المجني عليه يوم الخميس الموافق 24-10-2019م بعد صلاة العصر وكان وحده فقط وذكر بأنه يتردد عليه شخص يدعي (ح) تشادي الجنسية ويقيم في غرفة مع غفير يعمل بعين مياه بطريق المرج القديم ويدعي (م.ا) تشادي الجنسية وعليه قرر قسم البحث الجنائي ضبطه واحضاره الي القسم .

وبالاستدلال معه أفاد بأن المدعو (ح.ا.ت) واخبرهم بان المدعو (ح.ا) احضر له صورتين شخصية واحدة منها تخص المدعو (ا.ح.ط) تشادي الجنسية وهو راعي اغنام بمنطقة طلميثة والأخرى تخصه وقال له أرسلها مع صاحب تاكسي الذي يعرفه لغرض اجراء ترحيل من الجالية التشادية من مدينة البيضاء واعطاه مبلغ (200) دينار لغرض استكمال الإجراءات وكانت الساعة 9 صباحا من يوم الخميس .

وأفاد أيضا بأن المدعو (ح) يريد المغادرة الي جمهورية تشاد يوم الجمعة صباحا وكان ينتظر المدعو (ا.ح.ط) وعلي تمام الساعة 11:00 صباحا حضر التاكسي وغادرو الي مدينة اجدابيا علي متن سيارة مرسيدس ملك المدعو (م.ع.ع.م) واسمه الحركي (ع) من مدينة البيضاء بحي الكاوة .

وبعد البحث والتحري عن صاحب السيارة تم إحضاره الي القسم بتاريخ 31-10-2019م علي تمام الساعة 8:00 مساء وافاد بأنه وبالفعل قد قام بتسفير المدعو (ح.ا) والمدعو (ا.ط) الي مدينة اجدابيا وبالتحديد في منطقة سلوق قرب ضريح الشهيد عمر المختار طلب منه الرجوع الي مدينة المرج كونه قد نسى امانه تخصه فقال له : “لن ارجع ” وبقينا ننتظر حتي الساعة 02:00 مساء .

وقامت صديقة المدعو (م.ب) بأرسال صاحب تكسى بالأمانة ويدعى (ا.ب.ع) من مدينة المرج ويقود سيارة نوع هونداي سوناتا وأستلم منه الجاني مبلغ مالي وقدرة (3200) دينار وحقيبة بها ملابس ونقال مستعمل وبعدها قمت بتنزيلهم بمكتب السفريات اجدابيا وقاموا بتحويل مبلغ مالي وقدرة (9000) دينار وعدد ثلاث هواتف نقالة .

وبالبحث والتحري عنهم في مكتب السفريات اجدابيا افادونا بأنهم قد غادروا الي مدينة الكفرة علي متن سيارة نوع ” مازدا زوم ” حيث قام صاحب السيارة بتوصيلهم الي مزرعة المدعو(ح.ا) بمدينة الكفرة .

عليه تم اعداد برقية عاجلة تحمل رقم 115/2019 عن طريق غرفة الاتصالات بمديرية أمن المرج موجهة الي رئيس قسم البحث الجنائي الكفرة وتم التواصل مع رئيس وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي الكفرة وتحديد مكان المزرعة وأفاد بأنهم قد انتقلوا علي الفور الي المكان ولم يتمكنوا من ضبطهم كونهم قد غادرو منطقة الكفرة متجهين الي جمهورية تشاد .

استمر أعضاء قسم البحث الجنائي المرج بجمع المعلومات عن تواجدهم وبتاريخ 1.11.2019 وعلي تمام الساعة 02:00 ليلاً وردت معلومات عن الأشخاص تفيد بوجودهم علي متن سيارة نوع مرسيدس (10) منقلبة في الصحراء .

عليه .. تم إخطار رئيس وحدة التحريات والقبض بقسم البحث الجنائي الكفرة عن مكان الشاحنة وانتقل الي مكان السيارة وأخطروا قسم البحث الجنائي المرج بأن السيارة قد تم رفعها من قبل اشخاص من مدينة الكفرة بواسطة آلة ثقيلة (كاشيك) ولم يجدوا إلا أثرها ولكن تم تتبع الأثر على الرمال حتي أوصلهم الي نقطة (2.2) التي تبعد عن مدينة الكفرة (35) كيلومتر .

وبالتعاون مع رئيس جهاز المخابرات الليبية الذي بدوره أفاد بوجودها حاليا بالحضيرة الخاصة بالنقطة وبتاريخ 3.11.2019 افاد رئيس وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي الكفرة بأنه تم الإنتقال الي مكان الحضيرة بنقطة (2.2) وتم ضبط الأشخاص المطلوبين وهم (ح.ا) والمدعو (ا.ح.ط) .

وبنفس التاريخ 3.11.2019 الساعة 01:00 ليلاً وردت إشارة هاتفية من رئيس وحدة التحريات والقبض بقسم البحث الجنائي الكفرة بأن المطلوبين موجودين لديه ويرغب في إرسال أعضاء من قسم البحث الجنائي المرج لاستلامهم وتم بالفعل خروج ثلاث أعضاء من القسم علي متن الخطوط الجوية بموجب كتاب من السيد مدير أمن المرج المكلف العقيد وهبي أنور مراجع الرخ واتصال هاتفي مباشر مع السيد مدير أمن الكفرة العقيد خالد سعيد للتنسيق في كيفية الاستلام والتسليم .وتم احضارهم إلي قسم البحث الجنائي المرج بتاريخ 4-11-2019م وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب اليهم واحيلت القضية الي النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ودخول البلاد خلسة.

تم اليوم الثلاثاء الموافق 5.11.2019 تمثيل الجاني للجريمة بحضور السيد مدير الأمن سيادة العميد سالم محمد ماضي والسيد رئيس النيابة العامة حمد فتحي الترهوني والسيد رئيس قسم البحث الجنائي الرائد باسط فرج ورئيس قسم العلاقات والإعلام الأمني النقيب فوزي خليفة عمر.

(مكتب الإعــلام الأمــني)

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