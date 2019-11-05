شركة الكهرباء: توقف محطة توليد الجبل الغربي 48 ساعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إيقاف تزويدات الغاز بمحطة توليد الجبل الغربي، وتوقفها عن العمل 48ساعة.

وأرجعت الشركة هذا الإجراء إلى «اتفاق مع شركة مليته بشأن تنفيذ أعمال صيانة لمنظومة الغاز المغذية للمحطة إبتداء من الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة»، وذلك وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». مشيرة إلى أنه يأتي «استعدادآ للذروة الشتوية».

لكن المنشور أشار إلى أن «الشركة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان وصول التغذية الكهربائية لتلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية، إن لم يحدث أي عارض فني باحدي محطات التوليد الأخرى»

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