افتتاح النسخة الثانية من مهرجان “درنة الزاهرة”

انطلقت النسخة الثانية من مهرجان “درنة الزاهرة”، وفي لمسة وفاء من اللجنة العليا للمهرجان سيطلق على هذه النسخة اسم دورة الفنان “عبدالرحيم عبدالمولى” تكريمًا للراحل ولما قدمه خلال مسيرته الفنية.

وكان افتتاح المهرجان على خشبة المسرح الوطني بالمدينة، بمسرحية “زيارة ذات مساء” للكاتب عبد العزيز الزني، والمخرج حسن مكائيل وبطولة الممثل رمضان العريبي.

وحضر المهرجان محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري، ووكيل الهيئة العامة للإعلام والثقافة محمود مجبر، وعميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، ولفيف من فناني المسرح والتلفزيون من مدن ليبية عدة.

يشار الى أن المهرجان سيستمر حتى السابع من نوفمبر الحالي وذلك بحضور كبير من الفنانين ونجوم المسرح والتلفزيون من جميع المدن الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية