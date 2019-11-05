“تعليم الوفاق” تعلن الأربعاء نتيجة الثانوية

قالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الثلاثاء، إنها ستعلن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية بالداخل، والدور الثاني للشهادات الإعدادية والثانوية للمدارس الليبية بالخارج، وكذلك قوائم تنسيب الطلبة الناجحين بالدور الأول، للكليات الجامعية والتقنية، يوم الأربعاء.

وجرت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي في 6 أكتوبر الماضي، وانتهي في 17 من ذات الشهر، وأشارت “تعليم الوفاق” إلى أن عدد الطلبة المتقدمين بالقسمين بلغ 39073 طالباً وطالبة.

يشار إلى أن نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية العاملة الأخيرة بلغت 38.30%، وسجل القسم العلمي نسبة نجاح 42.33%، بينما كانت نسبة النجاح بالقسم الأدبي 20.79%.

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