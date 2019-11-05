مع اقتراب ذكرى المولد.. تحذير من خطر الألعاب النارية

حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق من استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي قد تحوّل يوم الفرح إلى “خراب وحزن”.

وقال الوزارة في بيان، الثلاثاء، إن “الألعاب النارية بكافة أنواعها وأحجامها تعد متفجرات ضعيفة الانفجار وتصنع من مواد كيماوية شديدة الاشتعال والتي تشكل خطرا كبيرا على الجميع وخاصة الأطفال”.

وأشارت الوزارة إلى أن الإحصائيات تؤكد أن في هذا اليوم تزداد نسب الإصابة بالحروق الخطيرة والتشوهات الدائمة أو المؤقتة وكذلك فقدان الأطراف وإصابات العين نتيجة استخدام الألعاب النارية وخاصة بين الصغار، ناهيك عن المخاطر الأخرى مثل التلوث السمعي والبيئي.

وأكدت الوزارة خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وأنها تعمل بكل إمكانياتها عبر حملات لضبط أماكن بيع الألعاب النارية ومصادرتها، داعية كافة أولياء الأمور للتعاون معها وعدم شراء هذه الألعاب، والتوعية من خطرها بمختلف الوسائل.

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