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بنغازي.. فتح شارع الكويت وضبط 100 أجنبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، الثلاثاء، إعادة فتح شارع الكويت بمنطقة السرتي قرب مبني “القوة العاملة”، وإلقاء القبض على أكثر من 100 شخص أجنبي مقيمين في مبانٍ عشوائية بالشارع تسببت بإغلاقه.

وقال الجهاز في بيان إنه عمل على فتح الشارع الذي كان مغلقا لسنوات، لحل المختنقات المرورية وتسهيل حركة المواطن، حيث تبين أثناء فتح الشارع أن هناك منازل تأوي أكثر من 100 أجنبي تقع ضمن العشوائيات وتُعيق عملية فتح الشارع بالمدينة.

وأشار إلى أنه وبعد التدقيق والتحقق من أوراقهم الثبوتية وحالتهم الصحية تم الإفراج عن 40 شخصا وإحالة البقية لجهات الاختصاص بتهم متعددة منها “هجرة غير شرعية” وانتهاء مدة الإقامة، وعدم توفر شهادات صحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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