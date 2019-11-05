هكذا رد “نعمان بن عثمان” على “مصطفى عبدالجليل”

انتقد رئيس مؤسسة كوليام نعمان بن عثمان للأبحاث تصريحات رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقا مصطفى عبد الجليل.

وقال بن عثمان في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إن عبد الجليل ظهر بوجهه المتسم “بالقبلية والجاهلية” مبينا أنه هاجم طرابلس بأكملها واعتبر أنه مغضوب عليها من الملك إدريس.

وانتقد بن عثمان الوضع الأمني في المنطقة الشرقية قائلا إن الأمن الذي يزعم أن مدن برقة تعيشه، هو نفس أمن نظام اللجان الثورية الذي رسخه ..سبتمبر” معتبرا أنه أمن قائم على الخوف والرعب داعيا إلى محاربة الجيش قائلا إنه لا ينفع معه إلا القوة.

وقال بن عثمان موجها حديثه لعبد الجليل إن قائد الجيش خليفة حفتر الذي يدعمه عبد الجليل شارك في “الانقلاب على الملك الراحل فكيف يكون الملك راضي عن المدن التي يحكمها”.

وتساءل بن عثمان موجها حديثه لعبد الجليل “لماذا كنت وزير عدل عند نظام” سبتمبر الذي ثار على الملك إدريس؟

وكان عبد الجليل قال في تصريحات إعلامية “نأمل من الله أن لا تكون طرابلس من المدن التي لم يرضى عنها أدريس السنوسي لأن اغلب المدن التي رضا عنها هي في مأمن من تلك الامور”

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