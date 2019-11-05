حمزة: فرص استثمارية كبرى في الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات

توقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة، أن «تخلق الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة فرصا كبيرة للاستثمار خلال السنوات العشر المقبلة».

وأشار في كلمة ليبيا أمام اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة، الثلاثاء، إلى أن الشركة رفعت كفاءة الطاقة عبر زيادة نسبة مشاركة الغاز الطبيعي في خليط الوقود إلى 70% في العام 2018 مقابل 40% في العام 2010.ويترأس حمزة وفد ليبيا في الدورة الثالثة عشرة، التي تسلمت رئاستها من دولة الكويت، واختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم.

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ونوه، رئيس شركة الكهرباء في كلمة ليبيا أمام الوزراء العرب، بأن «الطاقة الكهربائية التي تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في المجتمعات، تعتبر مسألة رئيسية للاستقرار». واعتمد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، في ختام الاجتماع، النسخة المحدثة من الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، داعيا الدول العربية إلى الاسترشاد بها.

وكلف الوزراء، أمانة المجلس بالتعاون مع الدول العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك، بتحديث الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، إذا دعت الحاجة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

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