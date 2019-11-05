هل هو حكمة أم خذلان.. الشاطر يتساءل عن أسباب ضعف أداء حكومة الوفاق والسراج أمام الجيش الوطني

أخبار ليبيا24

أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر عن امتعاضه من أداء حكومة الوفاق الوطني ورئيس المجلس الرئاسي لمجابهة الأداء القوي الذي يتمتع به الجيش الوطني.

واستغراب الشاطر بشدة من الدعم الذي تتلقاه القيادة العامة للجيش الوطني لمواجهة حكومة الوفاق، داعيًا من لديه تفسير لذلك أن يقدمه له.

وقال الشاطر في تغريدة على تويتر، “أحجية أحتاج لمن يساعدني على فهمها، كيف يأتي لحفتر كل هذا الدعم العسكري المالي السياسي والإعلامي لافتكاك السلطة من الشرعية والسراج لا يتعدى البيانات الباهتة والقرارات الضعيفة”.

ومضى يتساءل، “هل هي حكمة، ضعف، خذلان، قصور على أداء جيد. أفيدوني أفادكم الله”.

وقال الشاطر، “إن سكوت الجهات التنفيذية والرقابية المعنية على شحنات العملة المطبوعة في روسيا أمر يدعو لإثارة الشكوك في النوايا وليس الأداء. إنه من الأهمية بمكان ويمس الاقتصاد الوطني وتأثيرها على الحرب الدائرة. عدم التوضيح للرأي العام تجره للاحتقان ضدها واتهامها بالتواطؤ”.

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