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مجلس الدولة يطالب بمنع تداول العملة المطبوعة لصالح مركزي البيضاء

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

دعا المجلس الأعلى للدولة في بيان بشأن التطورات السياسية والعسكرية مصرف ليبيا المركزي بطرابلس إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تداول ما وصفها بـ (العملة المزورة) التي يصدرها المصرف المركزي بالبيضاء، وذلك حمايةً للاقتصاد الوطني، على حد قوله.

وناقش المجلس الأعلى للدولة في جلسته السادسة والأربعين آخر التطورات السياسية والعسكرية.

ودعا المجلس، حكومة الوفاق إلى تسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي لمواجهة الجيش الوطني وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في (صد العدوان) حسب تعبيره.

وطالب المجلس، الحكومة بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.

وأعلن المجلس عن ترحيبه بأي مبادرة تؤكد على مواجهة الجيش الوطني وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون.

كما دعا المجلس حكومة الوفاق إلى مقاطعة ومقاضاة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتهم المجلس دولة الإمارات بدعمها للجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة.

 

 

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  • نسى هؤلاء المتخلفين عقليا ان الدنانير التى تتبع المنطقة الشرقية لها رصيد من 90% من الموارد النفطية تحت سيطرة الجيش الوطنى وبامكانه ان يمنع عائدها عن مصرف ليبيا المركزى بطرابلس ويجعلكم تشحتوا وايضا يسيطر على مصادر المياه فى الجنوب يقدر يعطش طرابلس ويملك سيطرة جويى تستطيع ان تعزلكم عن الخارج فاى حرب اقتصادية يا اغبياء ليست فى صالحكم لانها تعنى لكم دمار شامل لان الجيش قادر ولكن العالم لا يسمح بان يستخدم اوراقه الا للدفاع عن النفس وهذه فرصة ذهبية له لو اقدم عليها الاغبياء لينتحروا

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