بالفيديو.. قتل شخص وإلقاء جثته في بئر بالمرج

أعلنت مديرية أمن المرج تفاصيل وملابسات قتل شخص تشادي الجنسية عثر على جثته في بئر بمزرعة بعد مقتلة بـ10 أيام.

وبينت مديرية أمن المرج عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن رئيس وحدة التحري والقبض بمركز شرطة المرج تلقى معلومات تفيد بوجود بئر ماء في مزرعة المواطن (ع.م.م.ع) وتفوح منه رائحة كريهة وبعد انتقال الأجهزة الامنية للمكان تم تفتيش البئر ووجدت به جثة مكبلة اليدين ويلتف حول عنقها حبل ومحاطة ببطانية مربوطة بإحكام.

وأوضحت مديرية الأمن أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن المجني عليه تعرض للضرب المبرح علي الرأس جهة الوجه ومن الخلف وهو مكبل اليدين والقدمين وقد أمرت النيابة بدفنها خاصة وأن صاحبها توفي قبل 10 أيام ما يعني أنها متحللة.

وبينت مديرية أمن المرج أن صاحب المزرعة قال بأن المجني عليه ويدعى عبدالسلام إبراهيم (تشادي الجنسية) كان يعمل راعي لديه في المزرعة وكان يريد المغادرة إلى تشاد فقام صاحب المزرعة بإعطائه مبلغ وقدره (3200) دينار وبقي في المزرعة من تاريخ 21-10-2019م حتي تاريخ 23-10-2019م.

وأضافت المديرية أن أعضاء قسم البحث الجنائي قرروا استدعاء شقيق صاحب المزرعة الذي ذكر بأن آخر مرة شاهد فيها المجني عليه يوم الخميس الموافق 24-10-2019م بعد صلاة العصر وكان وحده فقط وذكر بأنه يتردد عليه شخص يدعي (ح) تشادي الجنسية ويقيم في غرفة مع غفير يعمل بعين مياه بطريق المرج القديم ويدعي (م.ا) تشادي الجنسية وعليه قرر قسم البحث الجنائي ضبطه واحضاره إلى القسم وبالاستدلال معه أفاد بأن المدعو (ح.ا.ت) اخبرهم بان المدعو (ح.ا) احضر له صورتين شخصية واحدة منها تخص المدعو (ا.ح.ط) تشادي الجنسية وهو راعي اغنام بمنطقة طلميثة والأخرى تخصه وقال له أرسلها مع صاحب التاكسي الذي يعرفه لغرض إجراء ترحيل من الجالية التشادية من مدينة البيضاء وأعطاه مبلغ (200) دينار لغرض استكمال الإجراءات وكانت الساعة 9 صباحا من يوم الخميس وأضاف أن المدعو (ح) يريد المغادرة إلى تشاد يوم الجمعة صباحا وكان ينتظر المدعو (ا.ح.ط) وعلي تمام الساعة 11:00 صباحا حضر التاكسي وغادرو إلى مدينة اجدابيا مستقلين سيارة مرسيدس ملك المدعو (م.ع.ع.م) واسمه الحركي (ع) من مدينة البيضاء حي الكاوة وبعد البحث والتحري عن صاحب السيارة تم إحضاره الي القسم بتاريخ 31-10-2019م علي تمام الساعة 8:00 مساء وأفاد بأنه بالفعل قد قام بتسفير المدعو (ح.ا) والمدعو (ا.ط) إلى مدينة اجدابيا وبالتحديد في منطقة سلوق قرب ضريح الشهيد عمر المختار وطلب منه الرجوع إلى مدينة المرج كونه قد نسى أمانة تخصه فقال له “لن ارجع وبقينا ننتظر حتي الساعة 02:00 مساء” حيث قام صديقة المدعو (م.ب) بأرسال صاحب تكسى بالأمانة ويدعى (ا.ب.ع) من مدينة المرج ويقود سيارة نوع هونداي سوناتا وأستلم منه الجاني مبلغ مالي وقدرة (3200) دينار وحقيبة بها ملابس ونقال مستعمل وبعدها قام بإنزالهم بمكتب السفريات اجدابيا وقاموا بتحويل مبلغ مالي وقدرة (9000) دينار وعدد ثلاث هواتف نقال.

وأوضحت مديرية أمن المرج أنه جرى تعقب الجناة حتى تم القبض عليهم في الكفرة وجرى تسليمهم لقسم البحث الجنائي المرج أمس الاحد وبالاستدلال معم اعترفوا بما نسب اليهم واحيلت القضية الي النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ودخول البلاد خلسة.

وقام اليوم الثلاثاء الجاني بتمثيل الجريمة بحضور مدير الأمن العميد سالم محمد ماضي ورئيس النيابة العامة حمد فتحي الترهوني ورئيس قسم البحث الجنائي الرائد باسط فرج ورئيس قسم العلاقات والإعلام الأمني النقيب فوزي خليفة عمر.

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