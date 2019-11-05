سفير الجزائر: نرفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الثلاثاء عبد القادر حجازي لتسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للجزائر في ليبيا

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن السفير أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الخارجية على رفض الجزائر التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن لديه ثقة بأن الليبيين قادرون على الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأشار السفير الجزائري إلى حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معبرا عن تطلعه للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والجزائري .

وكان السفير عبدالقادر حجازي شغل مناصب القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية بطرابلس سنة 2005 إلى 2008 .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا