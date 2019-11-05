اخبار ليبيا الان عاجل

الجيش يكشف حصيلة كمين محكم استهدف قوات الوفاق بمحور صلاح الدين

تم النشر منذُ 17 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني اندلاع اشتباكات في مشروع الهضبة ومنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس، أدت إلى مقتل العشرات من قوات الوفاق.

وقال، المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن قوات الوفاق أقدمت على محاولات يائسة لتحقيق أي تقدم وأو ثبات في مواقعها أمام ضربات الجيش الوطني.

وذكر المركز، أن الجيش استطاع قتل وأسر نحو 30 من عناصر الجماعات المسلحة في كمين محكم في محور صلاح الدين، وذلك بعد إيهامهم بانسحاب قوات الجيش وتراجعها في المحور.

وشن الجيش الوطني يوم الثلاثاء ضربات جوية على معسكر الساعدي بمنطقة أبو هادي بسرت تستخدم مرافقه كمخازن لمعدات وأسلحة لقوات الوفاق، كما استهدفت تجمعًا بمعسكر أبو معاذ بغريان، وتمركزاً لقوات الوفاق في بوابة غوط الريح جنوبي غريان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك