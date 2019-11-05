خارجية الوفاق تبحث مع الدولية للهجرة أوضاع اللاجئين

اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق، محمود خليفة التليسي، مع المدير الجديد لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فردريكو سودا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عُقد بديوان الوزارة مناقشة أوضاع المهاجرين والخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

واستعرض اللقاء العراقيل التي تواجه سير عمل المنظمة وإيجاد الحلول العاجلة والسريعة المناسبة لها بمشاركة الجهود الإقليمية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا