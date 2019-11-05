الاتحاد العام لعمال ليبيا والنقابة للمعلمين يجهزان لوقفة احتجاجية اليوم في بنغازي

أخبار ليبيا24

تعتزم النقابة العامة للمعلمين والاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء بميدان المعلم ببنغازي، وذلك لتجديد المطالبة بتنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وأعلن الاتحاد العام لعمال ليبيا اكتمال التجهيزات لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، وذلك تحت إشراف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نرمين الشريف ونقيب نقابة معلمي بنغازي عمر العبار.

وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار النقابة العامة للمعلمين في الإضراب المفتوح في جميع أنحاء ليبيا إلى حين تنفيذ قانون الزيادة من قبل الجهات ذات العلاقة.

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