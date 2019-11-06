معيتيق يبحث مع عميد بلدية جنزور أوضاع النازحين

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق، مع عميد بلدية جنزور فرج اعبان، الذي استعرض أمامه الجهود التي قامت بها البلدية طيلة الأشهر الماضية في استقبال للنازحين جراء اشتباكات طرابلس.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن عميد البلدية طرح عددا من المشروعات التي من شأنها تخفيف الازدحام داخل البلدية ومنها طريق برنوص الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 65% نظرا لأهميتها، وأكد على ضرورة البدء في المخططات والرسومات لطريق الزغواني السراج وإعادة تهيئة عدد من المراكز الصحية ومبنى الحرس البلدي.

واعتمد معيتيق المشروعين الخاصين للانتهاء من طريق برنوص وطريق الزغواني السراج بالتنسيق مع وزارة التخطيط واصدر تعليماته بالقيام بحملة مكثفة للنظافة داخل البلدية واستكمال تجميل المدخل الشرقي المحاذي للطريق الخدمي.

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