مباحثات ألمانية مصرية بشأن ترتيبات مؤتمر برلين

أجرى مستشار الأمن القومي الألماني “يان هاكر”، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية المصري سامح شكري، لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأكد المستشار أحمد حافظ الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال تناول الترتيبات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي.

ووفقا لـ “العين الإخبارية”، يأتي الاتصال في إطار التنسيق المشترك بين مصر وألمانيا مع اقتراب عقد مؤتمر برلين الخاص بالأزمة الليبية، والذي تقرر عقده في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات صحفية.

وكانت ألمانيا قد استضافت في 17 سبتمبر الماضي، اجتماعا دوليا حول ليبيا بمشاركة أطراف دولية وإقليمية، إلى جانب تمثيل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” وركز المؤتمر على محاولة بلورة حلول توافقية لإنهاء الأزمة عبر تسوية سياسية فاعلة، وذلك في إطار التحضير لمؤتمر برلين.

وفي 29 سبتمبر عقد اجتماع وزاري خاص بليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، حضره وزراء وممثلو العديد من الدول، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.

وصدر عن المجتمعين بيان أكدوا فيه ضرورة استئناف العملية السياسية استنادا إلى مبادئ باريس وباليرمو وأبوظبي المتفق عليها، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية، معبرين عن التزامهم بالعمل بشكل بنّاء من أجل نجاح العملية السياسية، بما في ذلك مؤتمر برلين.

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