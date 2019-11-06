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الشاطر : حان الوقت لإختيار بديل للسراج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الإستشاري ، عبدالرحمن الشاطر ( منتخب منذ سنة 2012 ) بإقالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وجلب آخر .

وقال الشاطر في تغريدة عبر موقع تويتر مساء الثلاثاء : ”  أرى أنه قد ألح الوقت أن يتفق  مجلسي الدولة والنواب على  اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي ” .

⁩ وأضاف الشاطر معتبراً أن الأمور كافة دون أن يسمها  قد سائت لحد لم يعد مقبولاً بسبب سوء الإدارة والبطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة والتفرد بالرأي والتصرف .

وختم عضو الإستشاري تدوينته مؤكداً أن إستمرار السراج يعني المزيد من الكوارث  ⁧وأقفل التدوينة بوسم ” هاشتاق  #انقذوا_الوطن⁩.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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