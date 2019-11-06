الوفاق تعتمد أوراق السفير الجزائري لدى ليبيا

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة، السفير عبد القادر حجازي، لتسليم نسخة من أوراق إعتماده سفيرا لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في ليبيا.

ورحّب سيالة بالسفير عبدالقادر حجازي، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد السفير الجزائري لدى ليبيا، على رفض الجزائر التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مشيرا إلى حرص بلاده على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والعمل المشترك بين البلدين من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والجزائري.

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