أبوزعكوك : على الرئاسي تشكيل حكومة حرب أو سنسائله

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المنقطع علي أبوزعكوك المنضم أخيراً للمجلس غير المعترف به دولياً في طرابلس عن مطالبتهم المجلس الرئاسي بضرورة تشكيل حكومة حرب، يكون فيها وزير للدفاع لتوفير متطلبات الحرب وصد العدوان على طرابلس.

وقال أبوزعكوك وهو قيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار؛ أنهم لن يكتفوا بالمطالبة، وسيعملون على مساءلة الرئاسي في حال عدم القيام بذلك، مشددا على أهمية استدعاء خارجية الوفاق لسفراء ليبيا في كل من الإمارات ومصر والجامعة العربية.

وأضاف أبوزعكوك الذي شغل أيضاً منصب وزير خارجية فجر ليبيا في حكومة الغويل الموازية أنه يجب أن تتخذ حكومة الوفاق موقفا واضحاً من الدول المتدخلة في الشأن الليبي وإبلاغها بعدم رضاها عما تقوم به، ورفع شكاوى لمجلس الأمن حول انتهاك حظر توريد السلاح وذلك على حد تعبيره .

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