الخيالي: ماضون في أداء مهامنا ولن نلتفت للصفحات “الوهمية والرسمية”

أعلن عميد المجلس البلدي سبها حامد رافع الخيالي، إن المجلس لا يلتفت لما تتناقله صفحات مواقع التواصل وخاصة “الوهمية والرسمية”، من أخبار مفبركة وغير صحيحة، عن آداء عمل المجلس البلدي.

وأضاف الخيالي، إن المجلس جاء عن طريق صناديق الاقتراع والاختيار الشعبي وفق القوانين المعمول به داخل الدولة الليبية.

وأكد عميد المجلس البلدي سبها، أنه ماضٍ في أداء عمله وخدمة المواطنين حتى يأتي جسمًا شرعيًا آخر وفق انتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة.

وكان الخيالي، قد رحّب بأي حكم نهائي صادر عن القضاء الليبي، في إشارة إلى قرار محكمة سبها الابتدائية بإلغاء الحكم الصادر بإلغاء العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي سبها لهذا العام.

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