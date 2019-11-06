إيطاليا تبدي رغبتها في تعديل مذكرة التفاهم المشتركة مع ليبيا

أعلن وزارة الدفاع الإيطالية، الشروع في إقامة سلسلة لقاءات مع ليبيا، حول خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين.

وجاء الإعلان على لسان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، بسحب ما ما ذكرته وكالة آكي الإخبارية.

وأوضح غويريني في حديثه لقناة “راي 1” الإيطالية، أن بلاده قررت فتح الحوار مع ليبيا، وأن هذا القرار يعود لسبب أن إيطاليا لا يُمكنها تغيير أي بند في مذكرة التفاهم حول ملف الهجرة.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي، أن التعديل الأول حول عمل خفر السواحل، والثاني حول موضوع مراكز الإيواء، مضيفا في حديثه أن بلاده لا ترغب في وجود رقابة دولية في الاتفاقية، لأجل ضمان الظروف الإنسانية، الملائمة للمهاجرين.

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