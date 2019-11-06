تدشين بئر غازي جديد في حقل الوفاء

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، تدشين بئر إنتاجية جديدة أ-57 (A-57) بحقل الوفاء التابع للشركة، وذلك ضمن خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة القدرة الإنتاجية والرفع من معدلات الانتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة، أنه تم ربط البئر الجديد على الإنتاج بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019، وبقدرة إنتاجية وصلت إلى 15 مليون قدم مكعب في اليوم ليساهم في زيادة الغاز للشبكة المحلية وتصدير الفائض ليساهم في تعزيز الاقتصاد.

الجدير بالذكر، أن عمليات حفر آبار أخرى في حقل الوفاء مستمرة وجاري العمل حالياً على حفر البئر A58 والمتوقع الانتهاء من عمليات الحفر فيه منتصف شهر ديسمبر القادم.

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