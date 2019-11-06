الكهرباء: بدء صيانة منظومة الغاز المغذية لمحطة توليد كهرباء الجبل الغربي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، بدء تنفيذ أعمال صيانة منظومة الغاز المغذية لمحطة توليد كهرباء الجبل الغربي، وذلك في إطار خطتها للاستعداد للذروة الشتوية.

وقال المكتب الإعلامي للشركة، إن أعمال الصيانة التي تأتي بالتعاون مع شركة مليته، ستؤدي إلى إيقاف تزويدات الغاز بالمحطة وتوقفها عن العمل مدة 48 ساعة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصول التغذية الكهربائية لتلبية كامل الطلب على الطاقة الكهربائية إن لم يحدث أي عارض فني بإحدى محطات التوليد الأخرى.

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