النقاط الأبرز في اجتماع لجنة القانون الدولي الإنساني في ليبيا

عقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، برئاسة وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم رئيس اللجنة وبحضور مقرر ومنسق اللجنة وأعضائها.

وتناول الاجتماع عددا من المواضيع، من ضمنها دراسة إمكانية انضمام ليبيا إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني ومحاربة الافلات من العقاب وسبل تعزيز سيادة القانون، وبحث سبل التعاون مع المنظمات الدولية لأجل المساهمة في تأهيل العناصر الوطنية وإعدادهم كمدربين في مجال تعزيز وترسيخ قواعد القانون الدولي الإنساني.

كذلك ناقشت اللجنة الرؤية الاستراتيجية لعمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلال المرحلة القادمة وأهمية تعزيز وتطوير التعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرع ليبيا.

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