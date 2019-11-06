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“الجمهورية” يوقع مذكرة مع مجلس المؤسسات المالية الإسلامية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع المدير العام لمصرف الجمهورية عبد الرزاق الترهوني مذكرة تفاهم مع المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية على هامش المشاركة في مؤتمر “ايوفي البنك الدولي الرابع عشر” الذي أقيم تحت شعار: “التحولات الجذرية في المنظومة المالية الإسلامية الدولية والحاجة إلى الحوكمة والمعيرة والدعم الرقابي”.

وتطرق الترهوني خلال الاجتماع الذي استمر على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين وأعلن عنه مصرف الجمهورية أمس، إلى تعزيز التعاون مع المصارف وآلية تبادل الخبرات وتحسين الخدمات المصرفية الإسلامية.

وكان مصرف الجمهورية قد تحصل على العضوية في سنة 2017 ويضم المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية 130 مؤسسة مالية تمثل 34 بلدا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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