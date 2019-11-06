“الجمهورية” يوقع مذكرة مع مجلس المؤسسات المالية الإسلامية

وقّع المدير العام لمصرف الجمهورية عبد الرزاق الترهوني مذكرة تفاهم مع المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية على هامش المشاركة في مؤتمر “ايوفي البنك الدولي الرابع عشر” الذي أقيم تحت شعار: “التحولات الجذرية في المنظومة المالية الإسلامية الدولية والحاجة إلى الحوكمة والمعيرة والدعم الرقابي”.

وتطرق الترهوني خلال الاجتماع الذي استمر على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين وأعلن عنه مصرف الجمهورية أمس، إلى تعزيز التعاون مع المصارف وآلية تبادل الخبرات وتحسين الخدمات المصرفية الإسلامية.

وكان مصرف الجمهورية قد تحصل على العضوية في سنة 2017 ويضم المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية 130 مؤسسة مالية تمثل 34 بلدا.

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