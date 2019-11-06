الأرصاد: تقلبات جوية وانخفاض الحرارة على مناطق الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال الغربي في ليبيا اليوم الأربعاء وغدا الخميس بـ«تقلبات جوية مصحوبة بجبهة هوائية باردة سريعة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة».

وقال المركز في بيان اليوم إن هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية متوقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الغربي، مما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة، مضيفا، أنه من المحتمل أن تتكاثر السحب هذه الليلة على بعض مناطق الجنوب الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، حسب صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

ومن المحتمل أن يكون تاثير التقلبات الجوية على مناطق الشمال الشرقى غدا الخميس رياح جنوبية تكون نشطة السرعة وقد تتجاوز سرعتها 50 كلم في الساعة، وتسبب اثارة الاتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية خاصة على الخليج وسهل بنغازى ومناطق الجبل الاخضر مع ارتفاع نسبي فى الحرارة.

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